В Украине ввели локдаун: что будет работать и что нельзя купить в магазинах (инфографика)

Несмотря на разговоры о возможной отмене усиленного карантина с 8 по 24 января, локдаун все же будет введен согласно плану Кабмина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский: "Этот карантин смягчен и не так жесток, как весенний локдаун".
Какие ограничения начнут действовать с 8 января:
"Телеграф" знакомит читателей с инфографикой - что можно и нельзя будет приобрести в период с 8 по 24 января, а также что не будет работать во время локдауна.
Напомним, что ранее в сети появились кадры, как магазины АТБ готовятся к запланированному локдауну.