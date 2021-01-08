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В Украине ввели локдаун: что будет работать и что нельзя купить в магазинах (инфографика)

В Украине ввели локдаун: что будет работать и что нельзя купить в магазинах (инфографика)
07:00 Сегодня Телеграф

Несмотря на разговоры о возможной отмене усиленного карантина с 8 по 24 января, локдаун все же будет введен согласно плану Кабмина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский: "Этот карантин смягчен и не так жесток, как весенний локдаун".

Какие ограничения начнут действовать с 8 января:

  • посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • работа общепита, кроме работы на вынос или доставки;
  • проведения массовых мероприятий;
  • работа ТРЦ, кроме магазинов, работа которых не запрещена Кабмином;
  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведения массовых культурных мероприятий;
  • посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

"Телеграф" знакомит читателей с инфографикой - что можно и нельзя будет приобрести в период с 8 по 24 января, а также что не будет работать во время локдауна.

Напомним, что ранее в сети появились кадры, как магазины АТБ готовятся к запланированному локдауну.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Запреты, Коронавирус, Инфографика, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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