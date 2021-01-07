"Носки покусают": запрет на продажу ряда товаров в супермаркетах возмутил украинцев

В Украине с 8 января ужесточают карантинные ограничения и вводят так называемый "локдаун". Несмотря на то, что январские запреты будут мягче нежели весенние, некоторых украинцев все же смутило положение об ограничении продажи ряда непищевых продуктов в супермаркетах.

В частности на это обратили внимание в Телеграм-канале "Klymenko Time".

"Полки с товарами, которые не входят в перечень разрешенных, судя по заградительной ленте и объявлению запрещают (по крайней мере официально) к продаже", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что фотографии были сделаны в магазине сети "АТБ", однако авторы сообщения отмечают, что подобные ленты видели и в других супермаркетах.

"Пришли вы за хлебом, проходите мимо носков - но брать их нельзя. Вдруг они вас укусят и вы заразитесь "короной", - говорится в сообщении.

Как известно, на период действия "локдауна" в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом.