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Зимний карантин смягченный и не такой жесткий: Зеленский подтвердил введение локдауна

Зимний карантин смягченный и не такой жесткий: Зеленский подтвердил введение локдауна
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Ранее стало известно, что Кабмин не планирует отменять локдаун, хотя буквально во вторник, 5 января, ходили слухи о его возможной отмене.

Владимир Зеленский подтвердил введение локдауна, который призван сократить число заражений украинцев коронавирусом, сообщается в пресс-службе президента.

"Этот карантин смягчен и не так жесток, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал Зеленский.

Напомним, что усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.

Какие запреты будут действовать, смотрите на инфографике:

Ранее в сети показали, как магазины АТБ готовятся к ужесточению карантина.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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