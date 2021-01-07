Зимний карантин смягченный и не такой жесткий: Зеленский подтвердил введение локдауна

Ранее стало известно, что Кабмин не планирует отменять локдаун, хотя буквально во вторник, 5 января, ходили слухи о его возможной отмене.

Владимир Зеленский подтвердил введение локдауна, который призван сократить число заражений украинцев коронавирусом, сообщается в пресс-службе президента.

"Этот карантин смягчен и не так жесток, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал Зеленский.

Напомним, что усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.

Какие запреты будут действовать, смотрите на инфографике:

Ранее в сети показали, как магазины АТБ готовятся к ужесточению карантина.