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Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото

Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине с 8 января вводятся новые правила карантинных мероприятий. Ограничения коснутся в том числе и порядка работы супермаркетов. 

Как известно, на период действия локдауна в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом

Тем временем, в сети показали, как идет подготовка к ужесточению карантина в одной из торговых сетей Украины. 

Соответствующее фото обнародовано в Телеграм-канале "Новости онлайн". 

"В АТБ уже вовсю готовятся к локдауну", - сказано в подписи к фото. 

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 января в Украине зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии почти достигло 1,1 миллиона человек. 

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Все по теме:

Коронавирус, АТБ, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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