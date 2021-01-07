Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото

В Украине с 8 января вводятся новые правила карантинных мероприятий. Ограничения коснутся в том числе и порядка работы супермаркетов.

Как известно, на период действия локдауна в стране будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, кормов для животных и средств гигиены. А вот достать бытовую химию и ряд других товаров можно будет лишь заказав их доставку на дом.

Тем временем, в сети показали, как идет подготовка к ужесточению карантина в одной из торговых сетей Украины.

Соответствующее фото обнародовано в Телеграм-канале "Новости онлайн".

"В АТБ уже вовсю готовятся к локдауну", - сказано в подписи к фото.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 января в Украине зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии почти достигло 1,1 миллиона человек.