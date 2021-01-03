До локдауна в Украине осталось меньше недели: к каким ограничениям нужно готовиться

С 8 по 24 января вводится полный локдаун из-за коронавируса в Украине, которым по данным на утро воскресенья, 3 января, заболели более 4 тысяч. Он предполагает ряд запретов и ограничений. Правда, он будет менее жестким, чем весенний.

Инфографику, которая четко описывает эти запреты, опубликовал Кабмин.

Так, запрещается работа непродовольственных рынков, торговых центров, спортивных клубов, закрываются кафе и рестораны, отменяется проведение культурных мероприятий.

Не ограничивается работа транспорта, аптек, продовольственных рынков, зоомагазинов, АЗС (без зон питания), банков, СТО, отелей (с ограничением часов питания с 6.00 до 11.00).

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцам подсказали, как досрочно прекратить самоизоляцию после возвращения из-за границы и рассказали, что для этого нужно.