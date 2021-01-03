Украинцам подсказали, как досрочно прекратить самоизоляцию после возвращения из-за границы

Для того, чтобы украинцам досрочно прекратить самоизоляцию в контексте пандемии коронавируса в случае возвращения из-за границы, достаточно сделать ПЦР-тест, который должен показать отрицательный результат.

Об этом сообщается на официальной странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій дома", - отмечают в центре.

При этом лаборатория в которой проводилось тестирование на коронавирус в обязательном порядке должна внести отрицательный результат теста в электронную базу, только так возможно снятие прибывших из-за границы с самоизоляции.

Со списком сертифицированных лабораторий, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал "Телеграф", ранее на утро воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 462 человека меньше, чем сутки ранее. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.