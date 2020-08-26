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Кто подлежит обязательной самоизоляции: Кабмин расширил список

Кто подлежит обязательной самоизоляции: Кабмин расширил список
17:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, для которых обязательна самоизоляция после пересечения границы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно обнародованному нардепом тексту постановления, самоизоляции подлежат пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, выписанные из медучреждений, до выздоровления в соответствии с отраслевыми стандартами.

Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Самоізоляція.

Автор:

Телеграф
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