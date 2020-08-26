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Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
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Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч

Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
09:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1670 случаев коронавирусного заболевания.

По состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Такие данные приводятся на сайте СНБО, который осуществляет мониторинг ситуации по коронавирусу в стране.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления. 

Пандемия COVID-19: в Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного

Антирекордсменом по заболеваемости по прежнему остаются Штаты, где зафиксировано 5 955 728 случаев коронавируса.

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Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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