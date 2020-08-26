Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1670 случаев коронавирусного заболевания.

По состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Такие данные приводятся на сайте СНБО, который осуществляет мониторинг ситуации по коронавирусу в стране.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.

Антирекордсменом по заболеваемости по прежнему остаются Штаты, где зафиксировано 5 955 728 случаев коронавируса.