Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч

По состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.
Такие данные приводятся на сайте СНБО, который осуществляет мониторинг ситуации по коронавирусу в стране.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
В мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.
Антирекордсменом по заболеваемости по прежнему остаются Штаты, где зафиксировано 5 955 728 случаев коронавируса.