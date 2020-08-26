Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Миллион за четыре дня: в мире зафиксировано уже более 24 млн случаев коронавируса
Миллион за четыре дня: в мире зафиксировано уже более 24 млн случаев коронавируса
Оппозиция Беларуси указала на незаконность назначения нового правительства страны
Оппозиция Беларуси указала на незаконность назначения нового правительства страны
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch

Пандемия COVID-19: в Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного

Пандемия COVID-19: в Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного
07:16 Сегодня Телеграф
Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский Национальный комитеа здравохранения Китая.

За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке “Синьфади”.

В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места. 

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших. 

В Совбезе ООН не смогли достичь консенсуса по вопросу санкций против Ирана

Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7% в сутки).

В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Covid-19, Коронаивирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
04 Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
05 Важно не прогадать: особенности воспитания дочери
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение
Выборы в США: Байден пообещал в случае победы дать Украине летальное вооружение
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули &quot;под капот&quot; новых флагманов Samsung
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь