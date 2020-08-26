В Совбезе ООН не смогли достичь консенсуса по вопросу санкций против Ирана

Председатель СБ ООН (в его состав входят 15 государств), постпред Индонезии Дайан Триансиах Джани заявил: "Для меня очевидно, что есть одно государство, занимающее определенную позицию по этому вопросу, в то время как существует значительное число членов, которые придерживаются противоположных взглядов. На мой взгляд, в СБ нет консенсуса. Таким образом, председатель не в состоянии предпринимать дальнейшие действия".
В связи с этим постпред США в ООН Келли Крафт выразила сожаление по поводу того, что "другие члены этого Совета запутались и теперь оказались в компании террористов".
Издание напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео лично уведомил ООН о том, что Соединенные Штаты запускают механизм в соответствии с резолюцией Совбеза, которая закрепила ядерную сделку 2015 года в международном праве, и произведет "откат" санкций против Ирана.
20 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана.
Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.
В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.
Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения.