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В Совбезе ООН не смогли достичь консенсуса по вопросу санкций против Ирана

В Совбезе ООН не смогли достичь консенсуса по вопросу санкций против Ирана
Обновлено 06:48 Сегодня Телеграф Укринформ
Члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно вопроса о восстановлении санкций против Ирана, поэтому председатель СБ пока не будет предпринимать никаких мер. Об этом пишет Голос Америки.

Председатель СБ ООН (в его состав входят 15 государств), постпред Индонезии Дайан Триансиах Джани заявил: "Для меня очевидно, что есть одно государство, занимающее определенную позицию по этому вопросу, в то время как существует значительное число членов, которые придерживаются противоположных взглядов. На мой взгляд, в СБ нет консенсуса. Таким образом, председатель не в состоянии предпринимать дальнейшие действия".

В связи с этим постпред США в ООН Келли Крафт выразила сожаление по поводу того, что "другие члены этого Совета запутались и теперь оказались в компании террористов".

Издание напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео лично уведомил ООН о том, что Соединенные Штаты запускают механизм в соответствии с резолюцией Совбеза, которая закрепила ядерную сделку 2015 года в международном праве, и произведет "откат" санкций против Ирана.

Глава МИД Ирана: США не имеют права возобновлять санкции СБ ООН

20 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана.

Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.

В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения.

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Иран, Санкции, Совбез ООН, СВПД.

Автор:

Телеграф
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