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Глава МИД Ирана: США не имеют права возобновлять санкции СБ ООН

Глава МИД Ирана: США не имеют права возобновлять санкции СБ ООН
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в письме председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), что США "не имеют права" восстанавливать санкции в отношении Ирана.

Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA.

"Механизм разрешения споров доступен только для фактических участников СВПД", - написал Зариф.

Официальные лица США недавно заявили, что остаются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в силу резолюции 2231 Совбеза ООН и намерены привести в действие механизм разрешения споров СВПД, чтобы повторно ввести санкции Совбеза против Ирана.

Зариф добавил, что США нарушили как СВПД, так и резолюцию 2231, выйдя из СВПД, в одностороннем порядке введя санкции против Ирана, "и даже наказав тех, кто соблюдает резолюцию".

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана.

Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.

В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения.

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Все по теме:

США, Иран, Санкции, Совбез ООН, СВПД.

Автор:

Телеграф
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