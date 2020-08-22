Глава МИД Ирана: США не имеют права возобновлять санкции СБ ООН

Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA.
"Механизм разрешения споров доступен только для фактических участников СВПД", - написал Зариф.
Официальные лица США недавно заявили, что остаются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в силу резолюции 2231 Совбеза ООН и намерены привести в действие механизм разрешения споров СВПД, чтобы повторно ввести санкции Совбеза против Ирана.
Зариф добавил, что США нарушили как СВПД, так и резолюцию 2231, выйдя из СВПД, в одностороннем порядке введя санкции против Ирана, "и даже наказав тех, кто соблюдает резолюцию".
В среду президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана.
Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.
В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.
Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения.