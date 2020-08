США возобновляют "практически все" санкции против Ирана: Трамп приказал Помпео уведомить ООН

"Сегодня я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединенных Наций в отношении Ирана", - сказал Трамп во время пресс-конференции с репортерами, передает FOXNews.

"Today, I am directing the Secretary of State Mike Pompeo to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran." pic.twitter.com/REA8WKMLod

— The White House (@WhiteHouse) August 19, 2020