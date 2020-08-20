США возобновляют "практически все" санкции против Ирана: Трамп приказал Помпео уведомить ООН

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана. Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.

"Сегодня я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединенных Наций в отношении Ирана", - сказал Трамп во время пресс-конференции с репортерами, передает FOXNews.

"Today, I am directing the Secretary of State Mike Pompeo to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran." pic.twitter.com/REA8WKMLod — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2020

Это произошло после того, как Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении тринадцатилетнего эмбарго на поставки оружия Ирану, которое должно было истечь в октябре.

Государственный секретарь Майк Помпео должен посетить ООН в пятницу.

Издание отмечает, что возможность возобновления санкций была предусмотрена ядерной сделкой с Ираном 2015 года.

Как известно, в 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

В 2018 году США покинули СВПД, после чего Иран начал программу по наращиванию объемов обогащения урана.