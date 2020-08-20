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США возобновляют "практически все" санкции против Ирана: Трамп приказал Помпео уведомить ООН

США возобновляют "практически все" санкции против Ирана: Трамп приказал Помпео уведомить ООН
Обновлено 01:32 Сегодня Телеграф
В среду президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты намерены возобновить санкции в отношении Ирана. Это произошло через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на поставки оружия Ирану.

"Сегодня я поручаю госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции Организации Объединенных Наций в отношении Ирана", - сказал Трамп во время пресс-конференции с репортерами, передает FOXNews

Это произошло после того, как Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении тринадцатилетнего эмбарго на поставки оружия Ирану, которое должно было истечь в октябре.

Государственный секретарь Майк Помпео должен посетить ООН в пятницу.

Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США

Издание отмечает, что возможность возобновления санкций была предусмотрена ядерной сделкой с Ираном 2015 года. 

Как известно, в 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

В 2018 году США покинули СВПД, после чего Иран начал программу по наращиванию объемов обогащения урана. 

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Все по теме:

Иран, Санкции, Дональд Трамп, СВПД.

Автор:

Телеграф
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