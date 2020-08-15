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Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США

Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф
Совет безопасности ООН отклонил предложение США о продлении запрета на поставки оружия в Иран.

В ходе голосования в Совете Безопасности в пятницу Вашингтон вынес на рассмотрение резолюции о бессрочном продлении эмбарго на поставку оружия Ирану. Однако ее поддержала только Доминиканская Республика, а следовательно ей не хватило как минимум девяти голосов "за", необходимых для принятия.

Одиннадцать членов из 15, включая Францию, Германию и Соединенное Королевство, воздержались.

Россия и Китай выступили против продления 13-летнего запрета, который должен был истечь 18 октября в соответствии с ядерной сделкой 2015 года (СВПД), подписанной Ираном и шестью мировыми державами.

"Неспособность Совета Безопасности действовать решительно в защиту международного мира и безопасности непростительна", - сказал государственный секретарь США Майк Помпео по итогу голосования.

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В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA / СВПД), по которому Иран отказывался продолжать реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз.

Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана.

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США, Иран, ООН.

Автор:

Телеграф
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