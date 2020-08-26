Украина закрывает границу для иностранцев

Некоторые категории иностранных граждан все таки смогут въехать в страну. Кроме того, распоряжение действует до 28 сентября.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

Соответствующие решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.