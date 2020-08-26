Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца

Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца.

Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября.

До 31.10 мы продлим карантин", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Ранее, в Минобразования рассказали, что почти 191 тыс. абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в вузы.

Также сообщалось, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.