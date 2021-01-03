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В Украине резко возросло число выздоровевших от коронавируса

В Украине резко возросло число выздоровевших от коронавируса
08:38 Сегодня Телеграф

На утро воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 462 человека меньше, чем сутки ранее. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, выздоровели от COVID-19 за сутки 6250 украинцев. При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370). В тоже время за сутки от вируса умерли 123 человека и 1306 человек госпитализировали.

Количество заболеваний в регионах в сутки

Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 404 случая;

Донецкая область - 200 случаев;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 301 случай;

Ивано-Франковская область - 99 случаев;

Киевская область - 303 случая;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 85 случаев;

Львовская область - 433 случая;

Николаевская область - 454 случая;

Одесская область - 426 случаев;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 75 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 59 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 115 случаев;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 244 случая;

Черновицкая область - 146 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1074093 человека;
Выздоровели - 728865 человек;
Умерли - 18854;
Количество ПЦР-тестов - 5610003.

Как сообщал "Телеграф", по данным на 1 января от коронавируса удалось вылечиться 10 016 украинцам.

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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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