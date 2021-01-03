В Украине резко возросло число выздоровевших от коронавируса

На утро воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 462 человека меньше, чем сутки ранее. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, выздоровели от COVID-19 за сутки 6250 украинцев. При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370). В тоже время за сутки от вируса умерли 123 человека и 1306 человек госпитализировали.
Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 404 случая;
Донецкая область - 200 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 301 случай;
Ивано-Франковская область - 99 случаев;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 433 случая;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 426 случаев;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 75 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 115 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 244 случая;
Черновицкая область - 146 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
Заболели - 1074093 человека;
Выздоровели - 728865 человек;
Умерли - 18854;
Количество ПЦР-тестов - 5610003.
Как сообщал "Телеграф", по данным на 1 января от коронавируса удалось вылечиться 10 016 украинцам.