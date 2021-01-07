В Украине уже почти 1,1 миллиона случаев COVID-19: свежая сводка

По данным на четверг, 7 января, в Украине зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19, хотя сутки ранее это число не превышало 7 тысяч.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что за последние 24 часа заболели 227 детей и 385 медработников.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

За прошедшие сутки

Госпитализировали - 2567 человек;

Умерли - 148;

Выздоровели - 11316 человек;

Тестирований за сутки -54438 (в частности методом ПЦР -

37287, методом ИФА - 17151).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1099493 лица;

Выздоровели - 773214 человек;

Умерли - 19505;

Провели ПЦР-тестов - 5717403.

Отметим, как писал "Телеграф", 5 января в Украине выявили 5 334 новых случаев коронавирусной болезни.