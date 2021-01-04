На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров: что об этом известно

Во время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров.

На этот нюанс в решении Кабмина обратили внимание в Американской торговой палате в Украине.

Отмечается, что во время локдауна будет разрешена продажа продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Все остальные товары можно будет заказать лишь при адресной доставке.

В то же время будет запрещена продажа, например, бытовой химии и инструментов, одежды, прессы, лампочек, батареек, детских товаров для обучения

"Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товаров, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в сообщении.

В Палате подчеркивают, что это решение является прямым нарушением прав потребителей, а также может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Как сообщалось ранее, локдаун в Украине введут 8 января.