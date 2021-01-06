В правительстве открыли нюансы введения локдауна в Украине

Кабмин не планирует отменять локдаун, запланированный с 8 до 24 января, ходя буквально во вторник, 5 января, была информация об его возможной отмене.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера (5 января, - Авт.) на заседании правительства мы приняли ряд уточняющих технических изменений с точки зрения осуществления торговли в этот период. Сегодня (6 января, - Авт.) заседания правительства не планируется, и завтра тоже. Поэтому с 8 по 24 января включительно должен быть жесткий карантин", - уточнил он.

По словам Степанова, локдаун при снижении общей статистики заболеваемости коронавирусом, необходим по ряду причин, одна из которых грипп.

"Даже 7 тысяч зараженных – немало. У нас все равно около 23 тысяч человек находятся в больницах с коронавирусом, большое количество тяжелых больных. А на третьей неделе января еще и присоединится грипп, который передается таким же путем, как коронавирус и часто дает такие же осложнения. Карантин нужен, чтобы избежать пиковых нагрузок на медицинскую систему", – озвучил данные по заболеваемости министр.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине обновили протокол лечения от коронавируса, практически исключив из перечня лекарств, препарат,на закупку которого ранее было потрачено 125 миллионов гривен.