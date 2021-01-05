125 миллионов впустую? В Минздраве исключили из протокола лечения COVID-19 один из препаратов

В Украине обновили протокол лечения от коронавируса и исключили из перечня используемых препаратов тоцилизумаб, на закупку которого ранее было потрачено 125 миллионов гривен.

Изменения в протоколе регламентируются соответствующим указом, опубликованным на официальном сайте Министерства здраваоохранения. Здесь же размещен и измененный протокол, который обновили 31 декабря.

В частности, инфекционист Ольга Голубовская, которая принимала участие в составлении обновленного протокола лечения COVID-19, рассказала, что главным изменением является то, что из обновленного протокола для лечения больных на COVID-19 исключили препарат тоцилизумаб.

Отметим, что ранее правительство выделило около 125 миллионов гривен на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина.

Добавим, что выделение такого большого количества средств на закупку тоцилизумаба и иммуноглобулина в свое время раскритиковал региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге. В письме, адресованном главе Минздрава Максиму Степанову он заявил, что эти деньги лучше было бы потратить на кислородную терапию, закупку масок и пульсометров для первичной медицинской помощи и оборудования в отделения интенсивной терапии, а не на препараты без наличия должной доказательной базы по их эффективности.

"ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть нынешнюю практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 в Украине", - отметил в письме Клюге.

В тоже время, в обновленном протоколе указывается, что использование тоцилизумаба возможно лишь в тяжелой форме протекания коронавируса и то при "тщательной оценки польза/вред".

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Михаил Бродский сообщал, что глава Кабмина Денис Шмыгаль тайно вакцинировался от коронавируса.