Украинским топ-политикам предлагают вакцину от коронавируса за 2,5 тысячи евро: названы фамилии

29 или 30 декабря в Украине приземлился чартерный рейс, на борту которого находилась партия вакцины от коронавируса Pfizer для вакцинации нескольких депутатов и чиновников, среди которых глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Об этом в своем блоге на "Обозреватель" сообщил политик Михаил Бродский.

По его предположениям, вакцину "без растаможки пронесли через Зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата".

"По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины",- заверил политик.

Кроме того, по его данным, стоимость такого "удовольствия" по 2,5 тысячи евро за два этапа.

"Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году, и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две", - негодует Бродский.

Как сообщал "Телеграф", ранее 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".