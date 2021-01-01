Вакцина Pfizer первой в мире получила одобрение ВОЗ: что это значит

1 января Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Таким образом организация подтвердила действенность и безопасность вакцины.

Об этом сообщили "hromadske".

Стоит отметить, что данное решение оначает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины Pfizer в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была проведена.

При этом, своим решением ВОЗ позволит другим специализированным учреждениям ООН - в частности Детскому фонду ООН и Панамериканской организации здравоохранения начать предоставление вакцины людям из уязвимых категорий.

В то же время ВОЗ уточняют, что группа их специалистов, а также приглашенных независимых экспертов проанализировала данные второй и третьей фазы клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech подтвердив, что вакцина соответствует стандартам безопасности.

Стоит напомнить, что 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".