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В Минздраве ответили по поводу отмены локдауна

В Минздраве ответили по поводу отмены локдауна
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

После праздников Нового года и Рождества украинцев ожидает трехнедельный карантин, который продлится с 8 по 24 января. Отменять данные ограничения не планируют.

Об этом во время брифинга в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, снижение количества заболевших коронавирусом не станет причиной для отмены карантина с 8 по 24 января.

Глава Минздрава объяснил, что для такого решения есть две причины: ожидаемый всплеск распространения COVID-19 после новогодне-рождественских праздников и сезон эпидемии гриппа.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки.

Напомним, что ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал как будут работать школы во время локдауна в Украине.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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