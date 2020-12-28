В Минздраве ответили по поводу отмены локдауна

После праздников Нового года и Рождества украинцев ожидает трехнедельный карантин, который продлится с 8 по 24 января. Отменять данные ограничения не планируют.

Об этом во время брифинга в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, снижение количества заболевших коронавирусом не станет причиной для отмены карантина с 8 по 24 января.

Глава Минздрава объяснил, что для такого решения есть две причины: ожидаемый всплеск распространения COVID-19 после новогодне-рождественских праздников и сезон эпидемии гриппа.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки.

Напомним, что ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал как будут работать школы во время локдауна в Украине.