Локдаун в Украине могут отменить: первые детали

В Украине все же могут передумать вводить локдаун с 8 по 24 января из-за коронавируса, которым в Украине за сутки по данным на вторник, 6 января, зафиксировано 5 334 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - рассказали изданию в Офисе президента.

Отметим, если локдаун введут, то автоматически запрещается работа непродовольственных рынков, торговых центров, спортивных клубов, закрываются кафе и рестораны, отменяется проведение культурных мероприятий.

Не ограничивается работа транспорта, аптек, продовольственных рынков, зоомагазинов, АЗС (без зон питания), банков, СТО, отелей (с ограничением часов питания с 6.00 до 11.00).

Напомним, до этого в Минздраве заяяявляли, что отменять локдаун в Украине не планируют. Вминистерстве необходимость его введения объясняли тем, что он будет своеборазной подготовкой к новому всплеску коронавируса. к которому может подмешаться грипп. Он традиционно "косит" украинцев, начиная с января.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцам подсказали, как досрочно прекратить самоизоляцию после возвращения из-за границы и рассказали, что для этого нужно.