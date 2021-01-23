Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ

Недавний "Тарифный Майдан", который начался в первых числах января после повышения тарифов на отопление и электричество, привел к цементированию цен на газ. В Кабинете министров пообещали, что цена установится на уровне 6,99 гривны за кубический метр голубого топлива.

Но возникает вопрос, насколько этот шаг добрый и к чему он может привести, ведь Украина, снижая тарифы, нарушает свои обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ). Существует еще несколько важных пунктов, оттягивание выполнение которых может привести к большему росту цен и очередной отсрочки нормальной жизни. Непонятный момент с электричеством, где тоже тарифы выросли... И еще куча проблем.

"Телеграф" побеседовал с экспертами, которые объяснили, что не так страшен тот тарифный черт, как его малюют некоторые заинтересованные лица. Но есть...

Официальная позиция властей

Кабинет министров Украины объясняет собственно приостановку роста цен помощью людям на период карантина или до конца отопительного сезона. Премьер заявил, что такие меры приведут к снижению цен в платежках на 30%. Также он поделился своим подозрением о резком скачке стоимости газа, который может произойти в будущем.

Денис Шмыгаль: На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ для бытовых потребителей может вырасти до 12 и более гривен. Поэтому даю поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюста, другим профильным министерствам и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина с целью защиты бытовых потребителей от чрезмерного роста.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заверил, что новые условия начнут работать с 1 февраля.

С 1 февраля все потребители Украины будут платить значительно меньше природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9,6 гривны. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения до 6,99 гривны за кубический метр.

Кажется все красиво, якобы решили вопрос. Хотя бы на полгода. Но ...

Эксперты по энергетике и инвестированию считают иначе

Роман Ницович, руководитель программ DiXi Group, уверен, что это ухудшит отношения с Международным валютным фондом.

Нынешнее решение частично возвращает нас на полгода назад. Действие урегулированных цен закончилась 1 августа 2020. Цены определяются на основе динамики рынка. Этот и другие шаги, в том числе упрощение смены поставщика, дали толчок к реальной конкуренции и появления более чем одного традиционного поставщика. Появилось, из кого выбирать. Конечно, факт цементации беспокоит наших партнеров (МВФ - ред.), полагавшихся на слова Украины и на те намерения, которые были закреплены в меморандумах и других документах. Там мы пообещали развивать этот рынок и не накапливать на нем долгов

Такого же мнения придерживается Сергей Фурса, экономист и инвестиционный банкир.

Острая потребность в МВФ у нас возникнет ближе к сентябрю. Тогда уже украинское правительство начнет заверять иностранных партнеров, что такого больше не повторится. А вот будут ли они в это верить. Но сегодняшняя зимняя цена на газ уже будет неактуальна.

На самом деле в недавних протестах, несмотря на то, что карантин и у людей нет денег, была еще и...

Политическая составляющая

Роман Ницович: То, что правительство решило зафиксировать цену, это определенным образом заморозило ситуацию на рынке. Это убрало стимул сменить поставщика, а для поставщика - бороться за потребителей. Правительство утверждает, что она является конкурентной, но для многих поставщиков такая цена (6,99 грн / куб.м) это снижение маржинальности.

Сергей Фурса: Эта тарифная истерика была спровоцирована по инициативе Фирташа и Левочкина потому, что они задрали свою маржу на 30-40% сверху рыночной цены. И одновременно они же активно вели свою партию ОПЗЖ, которая и организовывала все эти протесты. Пророссийские силы и инициировали этот протест. Они делают все, чтобы сорвать сотрудничество Украины с МВФ. Что касается Коломойского, то он тоже теперь в этих рядах последние два года. В Америке его ждет тюрьма, поэтому в его интересах быть пророссийским и отталкивать Украину от Запада. Есть требование МВФ о рынке газа, наша интеграция в евроатлантическое сообщество. И чем ближе мы будем к Западу, тем ближе будет Коломойский к тюрьме в Штатах.

Итак, эксперты считают, что в этих процессах является ангажированность. А другой фактор - это фактор изменений. Ни один из наших спикеров не считает, что ...

Подъем тарифов - это какая-то ужасная вещь

Он делается постепенно, и на самом деле население может справиться с тарифами за электроэнергию. Единственное, что может беспокоить страну сейчас - это очередные тормоза в процессе формирования рынка газа в стране. Но есть проблемы поважнее, чем сотрудничество с МВФ.

Сергей Фурса: Последствия Тарифного Майдана нет никаких. Кроме того, что подорвана идея рынка газа. Государство только что отпустило и тут же вмешался... Но, с другой стороны, проблема по тарифам пока решена. Да, это отодвигает сотрудничество с МВФ. Но есть две важные проблемы - борьба с коррупцией и судебная реформа.

В то же время рынок, который не сформировался, может вовремя не прийти в себя, потому что государство дает неконкурентоспособные цены.

Роман Ницович: То, что правительство решило зафиксировать цену, определенным образом заморозило ситуацию на рынке. Это убрало стимул сменить поставщика, а для поставщика - бороться за потребителей. Правительство утверждает, что цена является конкурентной, но для многих поставщиков такая цена (6,99 грн/куб.м) означает снижение маржинальности. Эти цифры должны быть большими. Потому, даже сейчас, по состоянию на январь 2021 достаточно выгодные предложения. Например, по данным нашего мониторинга, даже сейчас на рынке есть предложение по 7,99 грн/куб. м. Это поставщик из Херсонской области. Есть всеукраинские поставщики с ценами примерно в 7,5 грн/куб. м. Уже сейчас мы видим конкуренцию. Конечно, не все потребители об этом знали.

Интересная ситуация возникает также со светом. Украина по ряду проблем до сих пор не имеет собственного и защищенного...

Рынка электричества

Роман Ницович: С 1 января отменили льготный тариф на электроэнергию, льготы тем, кто живет у атомных электростанций, а также для религиозных организаций. Это определенный шаг к построению рынка электроэнергии для населения. Потому что сейчас есть огромные перекосы. Накапливаются долги, от которых страдают прежде всего государственные компании. А именно они образуют ресурс, формирующий электричество, потом продается населению. Если бы такого шага не произошло, то возникла бы ситуация, когда действующая средневзвешенная цена не могла бы покрыть расходы даже на доставку электричества к зданиям. Правительство разрешило государственным банкам выделить кредиты "Укрэнерго" в том числе на погашение долгов перед "Энергоатомом", которые возникли в процессе выполнения специальных обязанностей по обеспечению населения дешевле электроэнергией. Те, кто не сможет платить, должны быть защищены субсидиями. Но такие действия нужно делать постепенно, а не спонтанно. А вот для потребителей с электрическим отоплением все же определенные льготы должны сохраниться.

По мнению второго нашего эксперта, у нас нет платежей по "зеленой энергетике" и атомной энергетике.

Сергей Фурса: Рынок электричества - это сложный вопрос. Пока внедрить законы по нему толком не получалось. Там полно проблем и чистого рынка пока нет. Но то, что цены для населения нужно поднимать, это факт. До 1 января 2020 года у нас люди платили в два раза меньше, чем промышленность. Так или иначе мы придем к такому росту цен для рядового потребителя. Также у нас нет платежей по "зеленому тарифу" и платежей по "Энергоатома", который от этого страдает.

А пока заморожены цены и до августа Украина не понадобится строгим иностранным партнерам, есть что делать в области энергообеспечения. Если первые 8 месяцев соблюдать и выполнять определенные действия, то в конце 2021 будет...

Не все так плохо

Роман Ницович: За время так называемого цементирования можно наладить механизмы рынка и устроить его мониторинг с целью знать, что на нем происходит. В условиях идеальной конкуренции потребители голосуют сами своими кошельками, когда выбирают выгодные предложения.

В дальнейшем надо лучше информировать людей и не отступать от выбранного курса. Урегулированы неконкурентные цены - это плохие новости для бизнеса. В частности, для государственных компаний. Большинство ресурса газа, который используется для снабжения домохозяйствам - это ресурс украинского добываемого газа. Если из этого произведения нет, то мы оставляем себя возможности иметь собственные деньги в этой области.