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Четверг, 07.01.2021
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Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
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Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция

Оформить субсидию теперь можно через интернет: пошаговая инструкция
07:49 Сегодня Телеграф

С Нового года в Украине изменились правила оформления заявки на субсидию. Управление соцзащиты прекратило принимать граждан и подача документов теперь происходит онлайн с помощью приложения ДІЯ или электронной почты. Кроме того, теперь заявление на пособие принимают местные громады.

Круг получателей денежной помощи стал шире. Например, временно безработные украинцы тоже смогут получать субсидию, но им из помощи придется платить единый социальный взнос.

В Минсоцполитики обещают, что субсидию смогут получить украинцы, которые ухаживают за лицами с инвалидностью и те, у кого родственники временно находятся за рубежом. Остальных 3 миллионов человек, которые и так получают субсидию, изменения не коснулись.

А основным изменением с субсидиями стал перенос подачи на нее онлайн. Telegraf сделал пошаговую инструкцию, как подать документы с помощью Е-Сервиса (сервис правительственных электронных услуг). На сайте Минсоцполитики появилась пошаговая инструкция - как оформить субсидии онлайн. Мы решили пройти ее от начала до конца самостоятельно. Для этого нужны только компьютер и выход в интернет.

1. Сайт Минсоцполитики - Е-сервисы - субсидии

Заходим на сайт Министерства социальной политики.

Минсоцполитики сайт

и нажимаете на раздел "Е-сервисы"

Е-Сервис

Далее идет функция "Субсидии", нажав на которую, вы перейдете на специальный сайт, сделанный отдельно для субсидий.

Сайт Субсидии

2. Регистрация

Вы видите "Регистрация или вход по адресу электронной почты", "Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "Регистрация или вход с идентификацией BankID".

регистрация субсидии онлайн

В случае если вы выбрали "Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" бумажные документы в управление соцзащиты предоставлять нужно. После заполнения необходимой формы вам на почту придет PDF-версия документа, которую надо распечатать, подписать и прийти с ней в органы УТСЗН.

3. Заполнение документов

Если вы успешно вошли в систему, то дальше нужно заполнить электронную форму. Она состоит из двух частей:

1) Заявление о назначении и предоставлении в денежной форме. Так устанавливается адрес и номер отделения банка, который вас будет обслуживать.

2) Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за субсидиями

В этих документах нужно указать свои личные данные: ФИО, дата рождения, номер паспорта, идентификационный код, контактный номер телефона, место регистрации и/или фактического проживания - индекс, область, район, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

Затем нужно поставить галочку возле услуги, на которую необходимо субсидия - оплата ЖК-услуг или приобретение бытового топлива. Ниже следует выбрать подразделение УТСЗН, который к вам прикреплен.

После того как вы нажмете на надпись на желтом фоне "продолжить предварительную регистрацию", появится Декларация. Там нужно указать снова свои ФИО, характеристики помещения, лиц, с которыми вы проживаете и ваши с ними доходы.

4. Я получил (а) электронное письмо

После того как вы убедитесь в верности введенных данных, нужно их подтвердить и отправить. Почти сразу на электронную почту вам придет письмо со следующей информацией:

1) Заявление успешно зарегистрирована и получает 13-значный номер - #############. Его лучше всего записать и скопировать тоже куда-то в электронном виде.

2) Заявление рассмотрит ваш УТСЗН, который вы указали в первом заполнении документов.

3) Напоминание о подписи вживую в здании соцзащиты в случае, если вы не использовали свою электронную подпись.

4) Сотрудники УТСЗН ближайшее время с вами связаться.

5) Во вложении будут копии заполненных вами документов.

Украинские заробитчане теперь могут получить субсидию: что для этого нужно

Автор: Александр Poison Нечай

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Минсоцполитики, Субсидия.

Автор:

Телеграф
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