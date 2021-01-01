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Как с 1 января в Украине изменится "минималка": инфографика и цифры
06:43 Сегодня Телеграф

С 1 января 2021 заработал Госбюджет, который Рада приняла 15 декабря, в последнюю пленарную неделю. Минимальная зарплата станет выше. С плюсами, минусами и подводными камнями разобрался "Телеграф".

Сначала, определимся с тем, что такое минимальная заработная плата - это урегулированный законом размер зарплаты, ниже которого не может устанавливаться плата за выполненную работником месячную норму работ.

Повышение минималки - популизм

Экономические эксперты уже назвали решение Зеленского "увеличить доходы украинцев" манипуляцией страхами и надеждами народных масс. Ведь такой финансовый финт приведет скорее к повышению цен, чем к увеличению среднего класса.

Государство не гарантирует поддержание высокого уровня производительности, предприниматели без подушек не могут его обеспечить. Еще многое добил строгий карантин без поддержки бизнеса. Но депутаты в Раде послушали гаранта в начале августа и в конце лета приняли законопроект о повышении.

Вопреки всему

С 1 января минимальная зарплата увеличивается на 20%. С первого дня Нового 2021 она составляет 6000 гривен.

На самом деле Владимир Зеленский хотел увеличить до 6500 гривен еще в июле, но МВФ настойчиво посоветовал украинскому министерству финансов этого не делать. Министр финансов связал эту задержку оживленных всадников перемен "предостережениями по поводу потенциальных инфляционных опасностей".

минимальная зарплата в Украине 2021

Автор: Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Финансы, Минимальная зарплата.

Автор:

Телеграф
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