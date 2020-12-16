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Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)

Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Во вторник, 15 декабря, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

За соответствующее решение проголосовали 289 нардепов.

Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) обнародован на сайте Верховной рады.

Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

На что выделили деньги в госбюджете:

  • Безопасность и оборона - 267 млрд гривен;

  • Соцсфера - 324 млрд гривен;

  • Образование - 174 млрд гривен;

  • Медицина - 156 млрд гривен;

  • Пенсионный фонд - 203 млрд гривен;

  • Большое строительство - 150 млрд гривен;

  • Малый и средний бизнес - 12 млрд гривен;

  • Поддержка регионов - 9,4 млрд гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января – 2189 гривен, с 1 июля – 2294 гривны, с 1 декабря – 2393 гривны.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривны, с 1 декабря – 1934 гривны.

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Законом устанавливается в 2021 году минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января — 6000 гривен, с 1 декабря — 6500 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 36,11 гривны, с 1 декабря — 39,12 гривны.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.

Дефицит бюджета на 2021 уменьшили с 6% до 5,5% ВВП, что составляет 246,6 миллиарда гривен.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Бюджет, Коронавирус, Максим Степанов, Андрей Рева, Covid-19, бюджет-2021.

Автор:

Телеграф
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