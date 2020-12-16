Госбюджет-2021 оставит украинцев лечить коронавирус за свой счет

Наиболее недофинансирована отрасль в госбюджете Украины на 2021 - здравоохранение в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" эксминистр социальной политики Андрей Рева.

По его словам сейчас в приоритет при заключении бюджета, нужно выносить борьбу с коронавирусом. Кроме того, он рассказал, что "есть норма закона, которая требует, чтобы не менее 5% ВВП было направлено на медицину".

Сначала в бюджет должны были заложить 296 млрд грн. В первом чтении предусмотрено 157 млрд грн. Тогда министр здравоохранения Степанов заявлял, что этих денег не хватит ни на повышение зарплат медикам, ни на обеспечение медицинских гарантий. Также было сделано заявление, что медицинские гарантии недофинансированы на 45%. Поэтому, по словам эксминистра, в условиях пандемии людям придется лечиться за свои деньги.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что не так с Госбюджетом на 2021 год? - политэксперт дал ответ.