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Надежда на МВФ или что не так с бюджетом на 2021 год?

Надежда на МВФ или что не так с бюджетом на 2021 год?
06:49 Сегодня Телеграф

 Вечером 14 декабря профильный комитет одобрил проект бюджета на 2021 год. Во вторник народные депутаты рассматрят документ в сессонном зале.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий спрогнозировал для «Телеграфа», чего стоит ждать.

«Ключевой вопрос для парламента - вопрос бюджета, – уверен эксперт. – Вопрос восстановления антикоррупционной инфраструктуры, который также намерены рассмотреть, - производный от этого, потому что без него возникнут проблемы с финансированием со стороны МВФ».

Александр Палий

Александр Палий подчеркивает, что бюджет очень проблемный, исходя из падения экономики и бюджетных показателей и увеличения коррупционной нагрузки на экономику.

«Тем не менее, думаю, бюджет всё же примут - с заведомо завышенными показателями доходов. И будут корректировать уже во время исполнения, - прогнозирует политэксперт. - Основные пункты, которыми власть будет прикрывать дыры бюджета: надежды на МВФ и зависимых от него других заимствований, сокращение всех инвестиционных расходов бюджета, вычищение естественных монополий от остатков денег, банальная работа печатного станка… Принимают бюджет "слуги" достаточно просто - дают в регионы, которые представляют мажоритарщики, серьезные суммы, а списочников стимулируют централизованно, из другого, не государственного бюджета. Кроме того, будут удовлетворять желания пары олигархических групп, которые могут мобилизовать по несколько десятков депутатов».

Отметим, что накануне парламентский комитет получил письмо главы Таможенной службы, где тот прямым текстом дал понять, что выполнить задачи, поставленные перед его ведомством в следующем году будет нереально. В проекте закладывается план на следующий год - 420,4 млрд грн, в 2020 году таможня собрала - 351,2 млрд грн.

Напомним, что госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако, в виду отсутствия необходимого числа нардепов в зале, дело до него не доходило.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что задержка в рассмотрении бюджета связана с промедлением Кабмина, который передал документ в парламент на неделю позже установленного срока.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, МВФ, Таможня, Бюджет, бюджет-2021.

Автор:

Телеграф
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