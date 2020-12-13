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Разумков наехал на Кабмин из-за госбюджета

Разумков наехал на Кабмин из-за госбюджета
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Верховная Рада собирается принять госбюджет на следующий год на следующей неделе. 

Об этом рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня.Итоги".

"Никто не не хочет повторять ту непростую и неприятную практику "новогодних бюджетных ночей", - сказал Разумков, отметив, что считает таковые неправильными.  

По его словам, задержка в рассмотрении бюджета связана с промедлением Кабинета министров, который передал документ в парламент на неделю позже установленного срока.

"Если бы Кабмин не опоздал, госбюджет могли проголосовать еще на прошлой неделе", – заявил Разумков. 

Как сообщалось ранее, госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако, в виду отсутствия необходимого числа нардепов в зале, дело до него не доходило. 

16 ноября глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев признал, что документ не смогут принять в установленные Бюджетным кодексом сроки

 Читайте также в материале "Телеграф": Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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