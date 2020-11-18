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Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине

Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине
11:06 Сегодня Телеграф РБК-Украина

Бюджету-2021 года придется подождать до своего наступления. Верховная Рада не успевает его принять в соответствии Бюджетным кодексом до 1 декабря. Об этом уже заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на брифинге в понедельник, 16 ноября. 

"К сожалению, мы, очевидно, не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять", - заявил депутат.

По мнению финансового аналитика и экономиста Алексея Куща бюджет в этом году все-таки примут.

"Сейчас это тест на наличие коалиции и на взаимодействие правительства и парламента. С первым и вторым все получается довольно плохо, потому что коалиция распалась на внутренние сегменты. А правительство уже давно не имеет поддержки в стенах парламента", - говорит эксперт.

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"Я думаю, что сроки рассмотрения бюджета сорвут, но к концу года его примут. Почти в новогоднюю ночь. Непринятие бюджета можно рассматривать только в контексте, если президент и его окружение захотят перезагрузить парламент. Сейчас таких причинно-следственных связей не имеет. Это очень радикальный сценарий. Сейчас трудно представить, что может подтолкнуть власть на такие действия", - объясняет Кущ.

Бюджет в Украине, как римский бог Янус - двуликий

"Обычно бюджетные процессы у нас происходят в двух форматах. Украинский парламент - это своего рода биржа. Наши демократические институты - это западная иллюзия. На самом деле - это платформы для обсуждения интересов огромных финансово-промышленных групп и оформление их в законы. Это так называемое котировки", - добавляет Кущ.

От формата такой биржи отказываться никто не будет. Речь идет о слишком больших деньгах.

"А главная фишка этой капитализации - это бюджет. Если говорить откровенно, то депутаты идут в парламент не для того, чтобы принимать законы, а для того, чтобы принимать один закон - о государственном бюджете. Остальные - это бонусы. Закон о бюджете - это главная ставка. В этой игре на кону стоит примерно 40 млрд долларов.

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Итак, если у коалиции достаточное количество голосов, то такие торги проходят во внутренней корпоративной среде. Но есть другой вариант - если есть разрозненность. Тогда будет своеобразный шантаж. Группы могут своим неголосованием срывать бюджетный процесс, если это не подпадает под их интересы. А срывая такие процессы ставки повышаются. Под Новый год они вообще огромны. Если пользоваться биржевой терминологией, то это игра на повышение. Здесь уже у кого нервы крепче", - добавляет Кущ.

По словам аналитика у нас сейчас три кризиса: экономический, эпидемиологический и конституционный. Поэтому непринятие бюджета может привести еще и к правительственному с парламентскими кризисами. Фактически, считает Кущ, непринятие бюджета может привести к развалу внутренней политической системы.

Однако, так считают далеко не все. Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" отмечает, что от того, что с принятием бюджета опоздали "ничего страшного не случится".

"Наличие или отсутствие бюджета не так важно", - говорит Фурса.

Что касается карантина выходного дня, то по мнению Сергея Фурсы, он не сильно повлияет на макроэкономику. Однако, сервисный сегмент пострадает серьезно

Автор: Александр Poison Нечай

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Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Бюджет, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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