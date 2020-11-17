Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз

События последних дней показали нарастающий политический кризис в стране. Несмотря на повсеместную критику правительства из-за введения карантина выходного дня, Верховная Рада не смогла исправить ситуацию - бОльшая часть фракции "Слуга народа" провалила голосование.

Аналитик Анатолий Октисюк в комментарии "Телеграфу" отметил, что во власти наметилось сразу несколько проблем.

"Первая проблема - кризис доверя между Кабмином и Верховной Радой в вопросе карантина. Парламент и монокоалиция пытается взорвать свое же правительство, чтобы плучить какие-то баллы перед избирателями. Рейтинг "слуг народа" сгорает не по дням, а по часам. Вся эта история ведет к политическому кризису", - говорит Октисюк.

По его словам, причиной протестов предпринимателей под зданием парламента является плохая коммуникация со стороны Верхоной Рады и Кабмина.

"ФОПы переживают за свой бизнес, их можно понять. Их ставят перед фактом и запрещают работать, не давая даже подготовиться. Некоторые нардепы обещают отменить карантин, но из этого ничего не получается. В результате тоже есть кризис, который ведет к противостоянию с улицей", - объясняет аналитик.

По его словам, уже в следующем году Украину ждут досрочные парламентские выборы: "Думаю, в этом уже нет сомнений. Где-то в апреле-мае (2021 года - Авт.)".

Как сообщал "Телеграф", во вторник, после провального голосования за отмену карантина выходного дня, протестующие предприниматели пытались взять штурмом здание Верховной Рады. Это закончилось столкновениями с силовиками, а нардепы покинули парламент подземными путями.