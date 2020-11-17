Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада не смогла проголосовать за отмену карантина выходного дня.

За принятие соответствующего постановления проголосовали лишь 149 депутатов, в то время как для его принятия требовалось 226.

Также стало известно, кто и как голосовал за постановление.

Перед голосованием в парламенте выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который назвал условие введения в стране полного локдауна.

Напомним, карантин выходного дня был введен Кабмином 11 ноября.

Ним предусмотрен запрет на деятельность большей части публичных заведений, исключение составляют лишь аптеки, продуктовые магазины и заправки.

Отметим, что с самого утра перед зданием парламента собралась многочисленная толпа протестующих против карантина выходного дня.

Не обошлось и без потасовок между демонстрантами и силовиками.