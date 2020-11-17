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Вторник, 17.11.2020
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Митингующие устроили стычки с полицией у стен Рады (видео)

Митингующие устроили стычки с полицией у стен Рады (видео)
10:34 Сегодня Телеграф Фото: strana.ua

С самого утра 17 ноября под стенами Верховной Рады неспокойно. Сегодня здесь в 09:00 началась акция протеста предпринимателей и движения SaveФОП.

Видео с протестующими предпринимателями возле ВР появились в сети.

Они перекрыли улицу Грушевского, основная часть митингующих перебазировалась под здание парламента.

Сегодня в Верховной Раде запланировано заседание. Депутаты начали съезжаться к зданию парламента, однако протестующие не хотели их пропускать, вследствие чего произошли потасовки. 

Представители SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент и перекрыли все проходы к зданию. Сделано это было для того, чтобы останавливать каждого парламентария и отпускать только в случае обещания поддержать их законопроекты. Нацгвардия и полицейские пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти. Предварительно, никто не пострадал.

Участники акции требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

Напомним, сегодня, 17 ноября, состоится единственное на этой неделе заседание Верховной Рады. Остальные дни парламент работать не будет из-за вспышки коронавируса среди депутатов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Киев, Протесты, SaveФОП.

Автор:

Телеграф
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