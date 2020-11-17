Рада провалила отмену карантина выходного дня: как голосовали нардепы

Верховная Рада сегодня, 17 ноября, не смогла отменить «карантин выходного дня». Проект постановления предполагал отмену указа правительства о запрете работы всех общественных мест в субботу и воскресенье, кроме продуктовых, аптек и АЗС.

Об этом сообщает официальный веб-портал ВРУ

За отмену локдауна проголосовали 149 народных депутатов, чего не хватило для принятия решения. Большинство воздержавшихся и тех, кто против - в "Слуге народа".

Ранее Денис Шмыгаль просил нардепов не голосовать за отмену «карантина выходного дня», иначе Украину бы ждал локдаун уже в ближайшее время.

Напомним, что 14 ноября в Украине начался «карантин выходного дня.