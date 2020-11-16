Карантин выходного дня могут отменить: что предлагают нардепы

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №4381, который касается решения правительства от 11 ноября 2020-го №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий сегодня, 16 ноября. Данный документ предлагает рекомендовать Кабмину отменить в Украине карантин выходного дня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - говорится в тексте документа.

Рада рекомендует правительству разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

1) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

5) деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

6) прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Постановление ВР вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, карантин выходного дня впервые начал действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения были усилены.