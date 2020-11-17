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Шмыгаль пригрозил украинцам новым локдауном

Шмыгаль пригрозил украинцам новым локдауном
12:11 Сегодня Телеграф

Глава правительства Денис Шмыгаль считает, что зимой Украину ждут сложные времена и назвал условие введения локдауна.

Об этом премьер-министр заявил во время выступления в Раде 17 ноября.

По его словам, если карантин выходного день не будет обеспечивать уменьшение количества контактов, то 20 000 заболевших ежедневно будет уже через три недели. За месяц могут закончиться койко-места. Тогда будет полный локдаун минимум на три недели, отметил Шмыгаль.

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"Зимой нас ждут сложные времена. Мы работаем и будем вводить большинство мероприятий, которые прописаны в постановлении ВР и плана действий. Основная задача карантина выходного дня - выйти на плато количества заболевших не более 12-15 тыс. В день. Если этого не произойдет - начнем готовиться к более жестким ограничениям ", - пообещал Шмыгаль.

Напомним, что глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине полного локдауна. Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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