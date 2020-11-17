После отказа нардепов отменить карантин выходного дня под Радой начались стычки с полицией (видео)

Во вторник 17 ноября, в Киеве под Верховной Радой с самого утра люди вышли на протест с требованием отмены карантина выходного дня, введенного ранее правительством.
Об этом сообщили на YouTube-канале Факты ICTV.
По предварительным данным, предприниматели, которые и стали главной "жертвой" этого ограничения, собрались под зданием Рады.
А тем временем, под ВР начались стычки с полицией и задержания протестующих, силовики применили слезоточивый газ.
Видео с места событий - YouTube Факты ICTV:
Стоит напомнить, что 17 ноября Верховной раде не удалось проголосовать за отмену карантина выходного дня в Украине.
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