«Нардепы шумели, будто школьники при бездарном учителе»: выступление Шмыгаля в Раде обсуждают в сети (фото, видео)

Верховная рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Правительство отчиталось по карантину выходного дня. Однако, не все депутаты были готовы его слушать.

На этот момент обратил внимание журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко.

"Вроде и глава правительства, и в парламенте выступает, и пандемия свирепствует, и все должны слушать затаив дыхание. А на деле депутаты шумят так, будто школьники при бездарном учителе. А надо сказать, что как слушают - так и слушаются", - отметил журналист. В то же время Оксана Богданова, главный редактор КП в Украине, опубликовала на своей фейсбук-странице фото заседания. На кадрах заметно, что депутаты не обращали внимания на Шмыгаля.

«Его уже мысленно списали. Когда на трибуну поднимется Арсен Борисович, у них уши прижмутся к головам и будет слышно как муха пролетает в сессионном зале. Или Коболев, пока не ясно))», «Зачем вызывали, если никто не слушает?», «Не уважают.) Вспомните школу, у всех был хотя бы один учитель, у которого на уроке была перемена», - отмечают в комментариях под постами.

Напомним, что председатель правительства Денис Шмыгаль считает, что зимой Украину ждут сложные времена и назвал условие полного локдауна.