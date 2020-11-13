Простор для коррупции: известный ресторатор раскритиковал карантин выходного дня

Карантин выходного дня вряд ли защитит людей, но даст возможность для процветания коррупционных схем.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил Дмитрий Борисов основатель "Семьи ресторанов Димы Борисова".

Известный ресторатор считает, что закрытие кафе, баров и ресторанов вряд ли как-то поможет обуздать распространение коронавируса, если в эти дни укаринцы продолжат ездить в общественном транспорте и посещать магазины.

"Людей пытаются "уберечь" от похода в ресторан, который действительно может регулировать количество посадочных мест - а значит и людей в зале, работает с системами рециркуляции воздуха, придерживается сотен требований санитарной безопасности. Это - нонсенс, и я уверен, что сейчас все владельцы малого и среднего бизнеса будут оспаривать его или искать юридические пути, как обойти эти запреты", - отмечает Борисов.

Также ресторатор отметил, что речь на данном этапе идет не о потере прибыли и сумме убытков, а о том, что стоит вопрос о существовавании ресторанного бизнеса как такового.

Почему карантин выходного дня нелогичное решение, читайте в материале "Телеграф": Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов