Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов

Довольно противоречивое введения карантина выходного дня прокомментировал для «Телеграфа» известный ресторатор Дмитрий Борисов, основатель «Семьи ресторанов Димы Борисова».

«Это - неэффективное и нелогичное решение, которое не приведет к улучшению эпидемиологической ситуации, однако может уничтожить индустрию гостеприимства. Логика очень простая: 50-60% выручки мы получаем в выходные. Так устроен рынок. Доставка и работа «на вынос» может компенсировать 10-15% от простоя. При этом остается арендная плата, налоги. Кроме того, сам производственный цикл ресторана - закупка, заготовки «заточены» под бесперебойную работу. Нет никакой возможности адаптировать бизнес-модель под такие реалии. И это ставит под удар всю индустрию, в который работает около миллиона человек на смежные отрасли - поставщиков и т.д.», - подчеркивает Дмитрий Борисов.

По его словам, весной бизнес «принял» новые правила. Пострадав при этом.

«Мы впервые за 10 лет остановили работу 50 наших заведений, получили колоссальные убытки и перевели в «кадровый резерв»3000 рабочих, - рассказывает Дмитрий Борисов. - Мы запустили собственный сервис доставки и вывели в онлайн наши учебные курсы Borysov Academy. Доходы были несопоставимы с нормальной работой, однако немного помогли продержаться. Лето мы проработали с соблюдением всех требований. Конечно, почти каждый день принимая в гостях различных представителей власти, которые приходили, чтобы выписать штраф хотя бы за что-то - например, за неправильную утилизацию масок или что-то подобное».

Еще весной пришлось принять решение о закрытии трех заведений, в новых условиях они не могли бы быть эффективными с финансовой точки зрения.

«Однако мы открыли фуд-холл и сосредоточились на smart casual форматах, - продолжает Дмитрий Борисов. - В целом, спрос уменьшился на 30%, однако, правильно, оптимизировав процессы, мы начали эффективно работать, выплачивать зарплаты, платить налоги».

Но «карантин выходного дня» - это вызов, на который у бизнеса нет ответа.

«Он оставляет безграничный простор для коррупции и никаким образом не защищает людей, которые будут продолжать ездить в общественном транспорте и посещать магазины, - говорит Дмитрий Борисов. - Зато их пытаются «уберечь» от похода в ресторан, который действительно может регулировать количество посадочных мест - а значит и людей в зале, работает с системами рециркуляции воздуха, придерживается сотен требований санитарной безопасности. Это - нонсенс, и я уверен, что сейчас все владельцы малого и среднего бизнеса будут оспаривать его или искать юридические пути, как обойти эти запреты. Ведь речь идет не просто о неполучении прибыли, не просто об убытках, а о существовании отрасли как таковой».

Между тем во Львове городская власть не собирается принимать условия карантина выходного дня и призывает саботировать карантин.

Автор: Андрей Питонов