Верховная Рада будет голосовать за бюджет 15 декабря

Голосование по государственному бюджету на 2021 год состоится во вторник, 15 декабря.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Грищук в Фейсбук.

"Бюджетный комитет утвердил бюджет на 2021. Завтра будем голосовать в Верховной Раде", - сказано в сообщении.

Напомним, проект госбюджета был принят Радой в первом чтении 5 ноября. В парламент документ попал в сентябре, однако до его рассмотрения дело не доходило из-за отсутствия в зале необходимого количества нардепов.

16 ноября в Раде признали, что принятие госбюджета в установленный Бюджетным кодексом срок невозможно.

А 13 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что задержка с принятием бюджета на следующий год связана с промедлением Кабмина, который подал документ в Раду на неделю позже установленного срока.