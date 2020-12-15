Бюджет-2021 принят: как голосовала Рада

Во вторник, 15 декабря, депутаты собрались на заседание Верховной Рады Украины, на котором приняли проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Таким образом, за законопроект №4000 "О Госбюджете на 2021 год" проголосовали 289 народных депутата.

Отметим, что согласно голосованию по фракциям, "за" бюджет проголосовали 225 депутатов из "Слуги народа".

Стоит отметить, что накануне парламентский комитет получил письмо главы Таможенной службы, в котором он подчеркнул, что выполнить задачи, поставленные перед его ведомством в следующем году будет нереально. В проекте закладывается план на следующий год - 420,4 млрд грн, в 2020 году таможня собрала - 351,2 млрд грн.

Напомним, что госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако в виду отсутствия необходимого числа нардепов в зале, его не приняли.

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