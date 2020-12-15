Рада еще на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Во вторник, 15 декабря, во время заседания Верховной Рады Украины особый порядок местного самоуправления в районах Донецкой и Луганской областей был продлен до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Таким образом, проект закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", №4467, был принят 304 народными депутатами Украины.

Законопроектом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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