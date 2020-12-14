Путин не сумасшедший: Кравчук оценил вероятность новой агрессии Кремля

С помощью неконтролируемых районов Донбасса Кремль хочет влиять на Украину, он в этом заинтересован. Поскольку президент России Владимир Путин понимает, что нанеся удар по Украине он рискует спровоцировать третью мировую войну.

Такое мнение озвучил первый президент Украины Лонид Кравчук.

По его словам, "Путин не сумашедший", но надо смотреть на ситуацию не только через призму Украины, но и через призму мирового сообщества, которое осознает происходящее с Украиной "все глубже и глубже".

"Если раньше мировые лидеры верили Горбачеву, что он может повернуть СССР в демократическое русло, потом верили Ельцину и раннему Путину и заключали экономические, социальные, энергетические и прочие договоры с Россией, то сейчас все подвергается сомнению и пересмотру, - отмечеает Кравчук.

Он уверен, что Украине нужно занять четкую и ясную позицию, основанную на принципах международного права. И не бояться, что кому-то это не понравится и что кто-то может в экстазе какого-то политического недоразумения принять какие-то решения.

Первый президент напомнил, что судьба стран, которые в свое время боялись Гитлера, сложилась не лучшим образом.

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