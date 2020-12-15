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Рада рассматривает бюджет на 2021 год и «особый» статус Донбасса: онлайн-трансляция

Рада рассматривает бюджет на 2021 год и «особый» статус Донбасса: онлайн-трансляция
09:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во вторник, 15 декабря, депутаты собрались на пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором планируют рассмотреть проект закона о "Госбюджете на 2021" и закон об "особом статусе Донбасса".

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Таким образом планируется рассмотреть во втором чтении проекты законов

  • "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", №4100-д,
  • "О государственный бюджет Украины на 2021 ", №4000,
  • проект постановления" О смете Верховной Рады Украины на 2021 ", №4448.

Верховная Рада планирует включить в повестку дня и принять решение по законопроектам

  • "О внесении изменений в Закон Украины" О предупреждении коррупции "по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", №4470,
  • "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины ", №4471,
  • "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", №4467.

Также в этот день планируется рассмотреть две законодательные инициативы, которыми вносятся изменения в Закон "О государственной службе": о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе (во втором чтении) и по кандидатского резерва (Закон с предложениями Президента Украины).

Заседание начнется в 10:00.

Прямой эфир заседания ВР - YouTube.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что не так с Госбюджетом на 2021 год? - политэксперт дал ответ.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Госбюджет, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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