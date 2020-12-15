Рада рассматривает бюджет на 2021 год и «особый» статус Донбасса: онлайн-трансляция

Во вторник, 15 декабря, депутаты собрались на пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором планируют рассмотреть проект закона о "Госбюджете на 2021" и закон об "особом статусе Донбасса".
Об этом сообщили в Верховной Раде.
Таким образом планируется рассмотреть во втором чтении проекты законов
Верховная Рада планирует включить в повестку дня и принять решение по законопроектам
Также в этот день планируется рассмотреть две законодательные инициативы, которыми вносятся изменения в Закон "О государственной службе": о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе (во втором чтении) и по кандидатского резерва (Закон с предложениями Президента Украины).
Заседание начнется в 10:00.
Прямой эфир заседания ВР - YouTube.
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