Электричество в Украине подорожает в два раза, и это не предел: почему так происходит

С 2021 года в Украине повысятся тарифы на электричество. Аналитики рынка энергопотребления говорят, что подорожание будет незначительным, но оно будет.

Стоит отметить, что тарифы на электричество не менялись в нашей стране с 2017 года. Противники повышения цен (а такие всегда найдутся) говорят о том, что в результате этого товар, производимый в Украине, станет неконкурентноспособным на международном рынке. Эксперты допускают, что повышение тарифов связано с необходимостью достройки атомных электростанций. Так ли это - разбирался "Телеграф".

Сколько мы платим сегодня?

Цена на свет и прочие радости из розетки у нас была самая низкая в Европе. Пока она рассчитывается по специальной формуле. Согласно ее условиям, первые 100 кВт, которые накрутил счетчик за месяц, стоят по 90 копеек с НДС. А дальше уже стоимость считается по 1,68 грн за кВт.

Что касается бизнес-сегмента страны, то здесь ситуация следующая - тут цену формируют спрос и предложение, то есть рынок. Так, в августе за первые 20 дней средняя цена электричества по "рынку на сутки вперед" была 1,28 грн за кВт. Но стоит еще добавить к этой стоимости прибыль поставщика и НДС и тогда в среднем выходило около 2,4 грн за кВт.

Что нас ждет завтра?

С октября месяца в СМИ форсируются слухи о резком повышении цен на электричество. Так ли это на самом деле? В Кабмине и Минэнерго эту информацию отрицают и заверяют, что "в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной".

Однако, есть вариант, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 2021 отменит щадящие первые 100 кВт (по 90 копеек). Связано это с двумя факторами - подписанным меморандумом с МВФ. В нем правительство клянется и божится сделать "экономически обоснованные" тарифы на рынке электроэнергии. А способствовать этому будут RAB-тарифы - регулируемая база активов. Компания, которая использует любые коммунальные сети и вкладывает деньги в их развитие может ставить свою цену на услуги. И это второй фактор.

Глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в комментарии ЛІГА.Бизнес говорил, что без учета инфляции и других расходов, тарифы на электричество поднимутся в 2021 году на 14-15%. Сейчас эта сумма близка к 2 грн за кВт. И это напрямую связано с нововведениями от власти.

Директор компании "Аскания Энерджи" Денис Родина отмечает, что в Украине завышены цены на "зеленую электроэнергию", а на тарифы также повлияет необходимость доведения до ума атомной энергетики.

"Несмотря на регулярное появление новых объектов зеленой генерации в Украине, кстати, с самым высоким зеленым тарифом в Европе, а также последние новости о желании достроить два атомных блока, нужны будут дополнительные средства, которые, разумеется, опять же будут заложены в тариф на электроэнергию. Поэтому увеличение тарифов на электроэнергию не только для юридических лиц, но и для населения просто неизбежно", - говорит он.

Так насколько поднимутся цены и как долго будут расти?

Денис Родина прогнозирует стабильный рост стоимости в течение 6 месяцев и полное повышение тарифов до коммерческих за 2 года.

Мелкие юридические потребители (с договорной мощностью более 50 кВт) уже с 1 января 2021 будут платить коммерческую цену за электроэнергию. По тарифам для населения, то по моей оценке, они будут повышены до коммерческого уровня в течение следующих 1-2 лет. После чего потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии по примеру, как это сегодня происходит с природным газом.

По мнению члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения поднимут в среднем в два раза.



“Вместо средней цены в 1,04 грн за за 1 кВт/час, будет 2 грн. Но даже после такого повышения наши тарифы будут оставаться одними из самых низких не только в Европе, но и в сравнении с Россией, Беларусью, Молдовой. Но беда в том, что у людей денег нет. Так что будет расти задолженность”

По оценке Дениса Родина, повышение тарифов для населения до коммерческих займет 1-2 года.

“Далее состоится непосредственное увеличение тарифа в несколько этапов, пока тариф не достигнет коммерческого уровня - примерно 3,3 грн за 1 кВт/час, его точная стоимость будет зависеть от того, какой коммерческий тариф будет до середины 2021 года. Словом, каждый этап повышения тарифов продлится от одного квартала до полугода”, - говорит он.

Ранее “Телеграф” рассказывал, на сколько подорожала коммуналка за 2020 год.

Авторы: Александр Poison Нечай, Андрей Питонов