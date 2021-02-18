Як компенсувати частину грошей за опалення і хто може на це розраховувати

З приходом опалювального сезону кожен українець знову повертається до думки, як можна зекономити на опаленні. І поки ціни на газ скачуть, хтось прикручує вентиль батареї, а дехто взагалі переходить на електричне опалення. І справа інколи зовсім не в грошах - часто українці беруть до уваги газовий шантаж з боку Росії і тому відмовляються від використання "блакитного палива". Все більше приватних будинків переходять на електроопалення, це стосується не лише старих, а і нових побудов. Також багато хто бачить в електриці більше надійності та безпеки.

Скільки коштує провести електричне опалення?

У середньому на 2-кіматну квартиру потрібно витратити 14-16 тисяч гривень, щоб отримати в себе електричне тепло. Це з усіма документами, на оформлення яких потрібно не більше трьох місяців. Потім плата за таке опалення буде становити для квартири приблизно 600 грн. Це все за електрику. Додаткового сплачувати ні за що не потрібно.

Ще однією гідністю такого обладнання є те, що його можна регулювати самостійно за допомогою терморегуляторів, або взагалі зі смартфон-додатку.

Для приватного будинку тільки пакет документів обійдеться 5-6 тисяч гривень, далі прайс зростатиме пропорційно до квадратури.

Які сюрпризи нам готує держава?

Попри звичну думку, що держава рідко приходить на допомогу і частіше установи якраз підвищують ціни на все, цього разу, схоже, уряд приємно здивував.

На початку цього місяця, 1 лютого 2021 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову стосовно компенсації за електричне опалення. Це пов’язано з відміною пільгового тарифу у 90 коп. за перші 100 кВт.



Нагадаємо, з 1 січня 2021 року для побутового споживача тепер є єдина ціна у 1,68 грн/кВт*год. Але для тих, хто має електричне опалення уряд пішов на зустріч:

"Компенсація надається на електричну енергію, спожиту у 1 кв. 2021 р., побутовим споживачам (окрім тих, які отримують житлову субсидію), які станом на 31.12.2020 мали право на знижений тариф, і які використовують електроенергію для опалення (в межах 3000 кВт*год на місяць), а також дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним та прийомним сім'ям".

Дуже важливий момент - така компенсація буде надаватись тільки за електрику, яку використали з 1 січня по 31 березня 2021 року. Розраховується ця сума, як різниця ціни за електроенергію за тарифом 1,68 грн/кВт.*год. За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, таке відшкодування зможе допомогти сотням тисяч родин по країні.

"Я рахував: різниця для населення, яке використовує 3000 кВт-год. на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця становить 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Близько 400 тис. таких родин по Україні".

Так відшкодовує вже?

Насправді компенсації дійсно є й вони справді працюють. Наприклад, у головного редактора "Телеграфа" Ярослава Жарєнова теж у будинку встановлене електроопалення.

"В рамках закону я хотів економити. Взяв тариф "день-ніч" плюс пакет документів на індивідуальне електроопалення. За місяць опалювального сезону виходило приблизно 3000 кВт*год, і з урахуванням пільгового тарифу я платив 2200-2500 грн/міс. Де-факто після скасування пільгових тарифів сума "комунальних" виростає вдвічі", - говорить Ярослав Жарєнов.

За січень вже нарахувало більше 4 тисяч гривень, однак держава повернула понад 1800 грн, себто половину. Цікаво, що жодних заяв писати не треба було - кошти автоматично були перераховані у кабінет користувача, і це було вказано у платіжці, - додає він.

У журналіста і його сусідів є побоювання, що ця "акція" продовжиться ще місяць-два, а далі "лавочку прикриють".

"Взагалі незрозуміло, звідки гроші на такі компенсації? Добре, що нам компенсували кошти за підвищення тарифів, однак це швидше схоже на подачку від держави, яку та може у будь-який момент забрати", - резюмує Ярослав Жарєнов.

Але поки гроші за електроопалення повертають. Випадок з нашим головним редактором не є виключенням, є багато схожих випадків по всій Україні і поки така урядова ініціатива дійсно працює. Але зараз тільки лютий і до кінця кварталу ще півтора місяця. Та й взагалі схему "уряд дав - уряд взяв, бо передумав" поки ніхто не відміняв.