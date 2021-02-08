Жительці села під Житомиром відключили газ і виписали величезний штраф: як вона покарала Облгаз

В нашій країні іноді трапляються випадки, коли громадянам беруть і щось життєво необхідне вимикають. Електрику за притягнутий за вуха борг, опалення, бо ТЕЦ погано працює, газ, бо лічильник переконструювали.

Випадок з газом

Останній випадок трапився в селі Глибочок Баранівського району Житомирської області. Робітники ПАТ "Житомиргаз" в жовтні 2017 року прийшли до мешканки одного з житлових будинків Тетяни Нурієвої та зняли газовий лічильник під приводом того, що на ньому нібито лежав предмет схожий магніт. Пристрій мали взяти на експертизу. А далі поставили тимчасовий лічильник.

Пломби на ньому були цілісні. Під час експертизи його під’єднували до різноманітних приладів, що демонстрували, що з ним все гаразд. Нічого встановлено не було. Далі робітники "Житомиргазу" розкрутили лічильник та сказали, що всередині нього є конструктивні зміни, нібито шестерня, якої там не має бути.

Представник споживача запитав, що це за шестерня і як вона опинилась в запломбованому приладі? Контора провела розрахунки необлікованого газу та призначила жінці виплатити приблизно 30 тисяч гривень. Для погашення боргу дали дуже короткий термін. Через два тижні, за які Тетяна Нурієва не змогла знайти гроші, її від’єднали від газопостачання.

Чому ця історія важлива?

Жінка виявилася не боязкого десятка та подала позов на ПАТ "Житомиргаз", які й позбавили її газу. Вона виграла, а допомогла їй в цьому ГО "Адвокація прав споживачів".

Чому ця історія важлива? По-перше, споживач переміг монополіста. Так, не швидко, але системний підхід до розв'язання проблеми дає позитивний результат. З іншого боку, усі прекрасно розуміють, як важко простому споживачу відновити справедливість, коли монополіст відключає від своїх послуг миттєво, без судів, лише одним розчерком на папері. У цьому вся сіль ситуації: нерівні права.

Написали представники громадської організації на своїй сторінці в Facebook та показали документи з ухвалою та рішенням.

"Телеграф" поспілкувався з головою ГО "Адвокація прав споживачів" Віталієм Ейсмонтом, який розповів всі подробиці справи.

Представники "Житомиргазу" прийшли до Тетяни Нурієвої та зняли лічильник на перелік. За думкою підприємства людина внесла в сам прилад конструктивні зміни, які впливали на облік газу. Вони нічого не доводили за допомогою експертизи, а просто задекларували нібито факт. За те, що лічильник працював у мешканки Баранівського району з порушеннями, нібито зламали пломби, їй нарахували додатково 30 тисяч гривень.

В "Житомиргазі" склали протокол, в якому автору керувались внутрішніми технічними вимогами до обладнання, газово-розподільної системи, посилались на закон про господарську діяльність та на правила подачі документів, обладнання на повірку та багато іншого. Звісно, звичайний споживач не знайомий з такими тонкощами. Жінка пішла до адвоката.

Весь цей час вона була без газопостачання та мала переобладнати своє житло, щоб не змерзнути. Вони використовували твердопаливний котел. Вони витрачали купу грошей на купівлю палива для зими.

Всупереч очікуванням, суд пішов назустріч споживачу, врахував всі підстави, логіку дій монополіста, його пояснення та прийняв рішення на користь споживача. Облгаз не став подавати апеляцію та касацію. Газопостачання відновлено.

Що далі?

В історії є продовження. Зараз адвокат пані Тетяни подав в суд на ПАТ "Житомиргаз" на відшкодування морального та матеріального збитку. Матеріальний буде розраховуватись разом зі всіма витратами родини, які пішли на облаштування альтернативного варіанту опалення - котла на твердому пальному та на систему вентиляції.

Віталій Ейсмонт: Суди тривали три роки, у справі змінилося три судді. Два вийшли на пенсію, а третій продовжив процес у 2019 році. Вже він визнав незаконними дії ПАТ "Житомиргаз" та розпорядився відновити газопостачання. Рішення вже набуло законної сили. Під час слухання були виявлені порушення в експертизах та решті процедур з документами. Частка з них не відповідала вимогам законодавства. Знову ж таки не було ніяких попереджень споживача про відключення газу - письмове повідомлення тощо.

Ми подаємо позов на відшкодування моральної шкоди. Я думаю, що це буде 50 тисяч гривень. Щодо матеріальних збитків сума ще узгоджується та відзначається. Має бути експертиза, яка це доведе.

Є нюанс

Кореспондент "Телеграфа" запитав в Адвокації, а що робити, якщо ПАТ просто скаже, що в них немає грошей виплатити призначену судом суму та розтягне свій борг на десятиріччя? Це доволі розповсюджена практика серед подібних контор.

Віталій Ейсмонт: Це приватна компанія, яка має виконувати всі необхідні позиції й правила монополій. В такому випадку питання йде не тільки щодо звернення до суду додатково. Ще буде звернення до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - Авт.).

По-перше, вони платоспроможні. По-друге, якщо вони добровільно не виконують рішення суду, то ми завжди можемо звернутися в виконавчу службу й примусово стягнути ці кошти. В тому числі арештувати рахунки. Я не думаю, що буде проблема. Вони не подавали апеляцію, а одразу погодились.

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